Dois homens acusados de gerenciar tráfico em Itaboraí são presos

Dois suspeitos foram detidos em ação da Polícia Militar no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, nesta segunda-feira (07). Conhecidos como "Cicatriz" e "Mete-ficha", os homens são acusados de participar da atividade do tráfico de drogas no bairro Apollo 2, em Itaboraí.

Os agentes do 35° BPM (Itaboraí) encontraram a dupla na rua Souza Costa, próximo à quadra esportiva Campo Zanata. "Cicatriz" é apontado como gerente do tráfico local. Já "Mete-ficha" é menor de idade, segundo a Polícia, também foi apreendido.

Além da dupla detida, os oficiais também encontraram quantidade ainda não contabilizada de drogas um aparelho de radiocomunicação usado nas atividades do tráfico.

A ocorrência estava em andamento na tarde desta segunda-feira (07).