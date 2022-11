Comandante da PM de Itaboraí assume Batalhão de São Gonçalo

O tenente-coronel Gilbert dos Santos assumiu, na tarde desta sexta-feira (04/11), o comando do 7° Batalhão da Polícia Militar (São Gonçalo). Após passar mais de um ano a frente do 35° BPM (Itaboraí), o oficial assume o posto do também tenente-coronel Aristheu de Góes Lopes, que deixa a equipe de São Gonçalo para assumir o batalhão de Niterói (12ºBPM).

A cerimônia aconteceu na quadra do Batalhão, em Alcântara, e contou com a presença do prefeito Capitão Nelson (PL) e de seu filho, o deputado estadual Douglas Ruas (PL). Também estiveram presentes na solenidade o comandante do 4º Comando de Policiamento de Área, Sylvio Guerra, e o novo comandante do 35° BPM (Itaboraí), tenente-coronel Bruno Schorcht, que também assumiu o cargo hoje (04/11), com as mudanças de gestão anunciadas pela PMERJ.

Solenidade de mudança de comando aconteceu nesta terça (04/11) | Foto: Filipe Aguiar

Em seu discurso, Aristheu também ‘passou o bastão’ para Gilbert. “Ao meu sucessor, que é meu veterano de academia, desejo toda a sorte na nova missão, pois competência e sabedoria não lhe faltam. Você está assumindo, com certeza, a melhor unidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”, declarou.

Aristheu passou o bastão da unidade para seu "veterano" Gilbert | Foto: Filipe Aguiar

Ao OSG, Gilbert contou que espera usar o legado de sua trajetória em para comandar o novo desafio. “Aqui o trabalho vai ser com um efetivo maior, mais áreas de atenção, mas estou motivado. Aproveito pra trazer a experiência de já ter comandado outro Batalhão, aplicar o que aprendi lá e aumentar aqui”, disse o tenente-coronel.

Segundo ele, as principais metas da equipe para esse início de gestão será reduzir os números de roubos ‘de rua’ e roubos de veículos, que tiveram, no último ano, uma queda de 60%, de acordo com a Polícia Militar.

O substituto de Gilbert no 35° BPM (Itaboraí), Bruno Schorcht, também chega confiante para as mudanças. “As expectativas são as melhores. Sei que contaremos com o apoio das prefeituras para desenvolver um bom trabalho. O objetivo é trazer um pouco de tranquilidade, e, especialmente nesse momento que vivemos, apaziguar os ânimos”, contou o oficial da PM.