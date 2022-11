Polícia prende homem acusado de homicídio em acidente em São Gonçalo

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam, nesta sexta-feira (04/11), o homem acusado de provocar o acidente que terminou com uma pessoa morta e cinco feridas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi capturado no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, e encaminhado para a delegacia, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de homicídio e lesões corporais graves.

Durante as investigações da delegacia, os agentes identificaram que o motorista de um dos veículos envolvidos na colisão havia consumido bebida alcoólica momentos antes do acidente, na madrugada de quinta-feira (03/11). A investigação também revelou que ele estava dirigindo em alta velocidade e perdeu o controle do carro, atravessando uma via na contramão e colidindo com o veículo de uma família que retornava de um hospital. O autor fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.