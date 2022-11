Homem invade, duas vezes, e tenta furtar restaurante popular em Niterói

Um homem invadiu, duas vezes, o restaurante popular Jorge Amado, localizado no Centro de Niterói, e tentou furtar o local entre a noite de terça-feira (1º) e a madrugada de quarta (2).

Segundo informações da Polícia Civil, a primeira tentativa de furto aconteceu por volta de 20h. Com a invasão, o alarme do local, conectado ao celular do gerente do estabelecimento, disparou. O funcionário se deslocou até o imóvel e viu o momento que o homem fugiu, pelo telhado.

Ele fez uma vistoria no restaurante e observou que algumas portas e armários estavam quebrados. Outros objetos como computador, monitores e impressora estavam separados, prontos para serem retirados pelo criminoso.

Durante a madurgada, por volta das 2h30, o criminoso voltou a invadir o local para tentar furtar os objetos que havia deixado para trás. Porém, segundo informações policiais, nada foi levado novamente.

A tentativa de furto foi registrada na 76ªDP (Niterói-Centro) que já iniciou as investigações. De acordo com o delegado da distrital, foi feita uma perícia papiloscópica para tentar achar digitais do suspeito e imagens de câmeras do local e de imóveis próximos já estão sendo analisadas para que se identifique o invador.

A prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária informou que, na noite de terça-feira (1), houve uma tentativa de furto no Restaurante Cidadão Jorge Amado. O alarme do restaurante acionou a equipe que foi imediatamente ao local. Não houve furto. A equipe registrou o Boletim de Ocorrência e reforçou a segurança. A polícia já está com as imagens das câmeras de segurança para identificação do invasor. O Restaurante Cidadão Jorge Amado está com funcionamento normal, sem prejuízo aos frequentadores.