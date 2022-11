PM promove mudanças de comando dos batalhões de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí

O Comando Geral da Polícia Militar publicou, no boletim interno desta sexta-feira (4), as mudanças no comando de vários batalhões da capital, interior e Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Na região haverá mudança de comando do 7º BPM (São Gonçalo). Deixa o cargo o tenente coronel Aristheu de Góes e assume o tenente coronel Gilbert dos Santos.

Aristheu que assumiu o batalhão em agosto de 2021, deixa o comando da cidade para assumir o 12° Batalhão de Polícia Militar em Niterói. Já Marcelo do Carmo, que estava à frente do 12º , assumirá o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

O 35º de Itaboraí será comandado pelo tenente coronel Bruno Schorcht. Antes, a frente da unidade, estava o tenente coronel Gilbert dos Santos

Segundo a PM, as mudanças são estratégicas para renovar modelos de gestão e motivar a tropa, as mudanças acontecem periodicamente em comandos intermediários, unidades de assessoramento direto à cúpula da Corporação e em batalhões operacionais de área e especializados.

A seguir, a relação dos novos comandantes:

- Coronel PM Luiz Carlos Segala de Menezes Júnior

– 1ºCPA (Comando de Policiamento de Área), responsável pelo Centro, Zona Sul e parte da Zona Norte da capital

- Coronel PM Marcelo de Nogueira Menezes – CPROEIS (Coordenadoria do Programa Estadual de Integração de Segurança)

- Coronel PM Marco Antonio Andrade Santos – CComSoc (Coordenadoria de Comunicação Social). - Coronel PM

André Luiz de Souza Batista – DGP (Diretoria Geral de Pessoal)

- Coronel PM Maurílio Nunes da Conceição – COE (Comando de Operações Especiais)

- Coronel PM Marcelo Ramos do Carmo – BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária)

- Coronel PM Wagner Luiz Ferreira Marques – BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas)

- 4ºBPM (São Cristóvão) – Coronel PM Charles Ferreira da Silva

- 6ºBPM (Tijuca) – Ten Cel PM Ivan Souza Blaz Júnior

- 7ºBPM (São Gonçalo) – Ten Cel PM Gilbert dos Santos

- 12ºBPM (Niterói) – Ten Cel Aristheu de Góes Lopes

- 21ºBPM (São João de Meriti) – Ten Cel Ewerton Lucena de Lima Junior

- 23ºBPM (Leblon) – Ten Cel Clayton Santos do Nascimento

- 33ºBPM (Angra dos Reis) – Ten Cel Robson Nunes Borges

- 35ºBPM (Itaboraí) – Ten Cel Bruno Schorcht

- 36ºBPM (Santo Antônio de Pádua) – Ten Cel Lourival do Nascimento Júnior

- 38ºBPM (Três Rios) – Ten Cel Júlio Cesar da Silva Castro

- 40ºBPM (Campo Grande) – Ten Cel Marcello Henrique Ferreira Guimarães

- 41ºBPM (Irajá) – Ten Cel Levi Gonçalves Palmeira Júnior