Acusado de executar jovem em São Gonçalo é preso no Rio (vídeo)

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA-NIT), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta quinta-feira (03), o foragido Ruan da Silva Santos, de 35 anos, enquanto caminhava na Rua Vilhena de Moraes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Segundo as investigações da polícia, ele foi responsável por efetuar, ao menos três disparos contra Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos. O crime foi praticando na saída de uma casa noturna, no Rocha, em São Gonçalo, em outubro de 2021. A motivação do crime seria um desentendimento ocorrido entre vítima e Ruan Silva há anos atrás.



Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de Homicídio Qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O acusado já possuía anotações criminais como: Lesão Corporal provocada por socos, tapas e pontapés, Estupro de Vulnerável, Apropriação de coisa Achada, e Homicídio Qualificado.



Após a ação policial, o preso foi conduzido para a sede policial da DPCA/NIT, no onde foi formalizado o cumprimento do seu mandado de prisão e, em seguida, encaminhado para cadeia pública onde ficará acautelado à disposição do Poder Judiciário.



