Acusado de tráfico de drogas, homem é preso em motel na Avenida Brasil

Polícia apreendeu trezentos gramas de maconha, uma máquina de cartão de crédito e um papel plastificado com QR Code para pagamentos via Pix - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (3), os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam um homem acusado de tráfico de drogas em um motel na Avenida Brasil, no bairro Jardim América, Rio de Janeiro.

Segundo o comando da unidade, o suspeito foi visto deixando a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, em uma moto e foi seguido pela polícia até o interior do motel, onde foi realizada a prisão. Ele não estava acompanhado, mas portava trezentas gramas de maconha, uma máquina de cartão de crédito e um papel plastificado com QR Code para pagamentos via Pix.

O preso e todo o material apreendido foram levados para a 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência foi registrada.