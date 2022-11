Envolvidos na morte de empresário no Rio continuam foragidos

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continua investigando o caso da morte do empresário Alexandre Pinheiro Ignez, de 37 anos, no dia 23 de junho, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Os envolvidos no crime ainda não foram identificados .

Ele tinha saído de uma casa de show, quando teve o carro fechado por um veículo com criminosos armados. Após roubarem as joias e o automóvel, os criminosos atiraram no peito da vítima, que não resistiu. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade.

Agentes da Delegacia de Homicídios (DHC), buscam informações em câmeras de segurança e com testemunhas, que possam ajudar na identificação dos autores do crime. O caso é tratado como Latrocínio (Roubo Seguido de Morte).

Denuncie a identificação dos envolvidos na morte do empresário ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.