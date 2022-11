Empresário 'Sheik dos Bitcoins' é preso preventivamente

O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", foi preso hoje (03), em uma operação da Polícia Federal (PF), em Curitiba. Ele é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

As provas reunidas mostravam que ele continuava com o esquema de pirâmide financeira, o qual o empresário disfarçava como se fossem investimentos em criptomoedas.

Nesta manhã, a PF cumpriu o mandado de prisão contra o Sheik, além de dois mandados de busca e apreensão. Diversos itens de vestuário de luxo, calçados, computadores e demais eletrônicos foram apreendidos na ação.

A Justiça havia determinado que ele não poderia continuar administrando suas empresas ou realizar ações de interesse do seu grupo econômico. O empresário, que respondia em liberdade sob restrições, teve prisão preventiva decretada após descumprir medidas cautelares.

Operação da PF

Itens apreendidos pela PF na casa do ‘Sheik das Bitcoins’ Reprodução/Polícia Federal

Autor: Reprodução/Polícia Federal

O ‘Sheik das Bitcoins’, conhecido por ostentar jatinhos particulares, mansões, lanchas e carros de luxo, é alvo de operação policial que investiga um esquema de fraudes bilionárias, desde 2016. Investigações da PF descobriram que o grupo liderado por Francisley promovia fraudes no Brasil e no exterior, além comercializar sistemas virtuais para que terceiros pudessem praticar golpes semelhantes.

A chamada ‘Operação Poyais’ mostrou que o dinheiro arrecadado de clientes para investimentos em criptomoedas era, na verdade, gasto por Francisley. Sasha Meneghel é uma das supostas vítimas do Sheik. Ela teria tido um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão com os investimentos.

Outro famoso envolvido na operação é Wesley Safadão, que recebeu uma aeronave de R$ 37 milhões como garantia de pagamento pelo investimento na empresa do Sheik. O cantor disputa na Justiça contra as vítimas de Francisley pela posse do veículo.