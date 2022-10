Flordelis: juíza determina que advogado deixe a defesa da ex-deputada

Jonatan Ramos de Oliveira, um dos advogados da ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza, deverá deixar o processo em defesa da acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Isso porque a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que o profissional seja excluído do caso, em decisão no último dia 18.

Segundo a magistrada, a decisão da exclusão do profissional tem relação com um episódio de 2019, quando o advogado teria tido palavras de baixo calão durante um julgamento. Desde então Nearis se declarou impedida de atuar em qualquer processo que Jonatan esteja como advogado.

O julgamento de Flordelis está marcado para o próximo dia 7. Contudo, Jonatas só passou a integrar a equipe de defesa da acusada, e de seus dois filhos e uma neta, no último 11 de agosto. A juíza, no entanto, preside o caso desde o início. Por esse motivo, quem tem que deixar o caso é o advogado é não a magistrada.

O advogado Rodrigo Faucz, que defende Flordelis, afirmou, durante entrevista ao jornal O Globo, que a decisão de Nearis é absurda e demonstra a parcialidade da juíza.

"A gente vem falando disso faz tempo, do tratamento que se dá à defesa e aos acusados. É uma situação que nós não entramos com suspeição (da juíza). Não esperávamos que haveria suspeição. Quem trouxe isso foi ela própria (juíza), dizendo que ela se declarou impedida (em processos do Jonatan). Não existe impedimento, pois há situações específicas no Código de Processo Penal e não é o caso. Provavelmente ela quis dizer é que é inimiga dele e quem tem que se declarar suspeita para atuar no caso é ela, não retirar ele do processo", explicou Faucz.

Os advogados de defesa de Flordelis já haviam, anteriormente, pedido a retirada da magistrada do caso, alegando que ela é parcial e atrapalha a defesa da acusada. O pedido foi negado pela Justiça.

Em nota, o Tribunal de Justiça informou que a juíza não vai comentar o caso.