Vídeo: PM's apreendem farto material da Milícia em comunidades de Santa Cruz, no Rio

Na manhã desta quarta-feira (26), os policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), tendo como base informações passadas pelo Disque Denúncia, realizaram uma operação de repressão ao grupo paramilitar atuante nas comunidades do Aço, Três Pontes, Cesarão, Antares e Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante a operação os PM's apreenderam farto material da Milícia local:

Comunidade do Antares:

- 01 suspeito de ligação com a milícia (preso em flagrante delito);

- 01 revólver cal.38;

- 05 munições de cal.38;

- 01 rádio transmissor;

- 02 baterias de rádio transmissor;

- 01 aparelho celular.

Comunidade Três Pontes:

- 02 suspeitos de ligação com a milícia (presos em flagrante delito);

- 01 auto recuperado;

- 02 rádios transmissores;

- 01 base de rádio transmissor;

- 03 aparelhos celulares.

Comunidade do Aço:

- 01 simulacro de pistola (Airsoft);

- 03 rádios comunicadores e peças de rádio.

Foram apreendidos rádios transmissores, revólveres, entre outros materiais | Foto: Divulgação

Os suspeitos e todo o material apreendido, foram encaminhados para a 36º DP (Santa Cruz), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os suspeitos foram autuados pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Denuncie a atuação de grupos paramilitares ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.