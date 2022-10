Polícia Civil prende empresário condenado por transmitir vírus HIV à 2 mulheres

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil prendeu o empresário Renato Peixoto Leal Filho, sob acusação de transmitir propositalmente o vírus HIV à duas mulheres. Ele estava foragido desde o dia 27 de maio e foi encontrado nesta segunda em um apartamento na Barra da Tijuca. Os agentes da 16° DP cumpriram mandado de prisão condenatória.

O acusado foi preso pela primeira vez em 2017, após um mandado de prisão preventiva expedido por lesão corporal grave, pela 16ª DP. Já em junho do ano seguinte, 2018, Renato foi condenado a sete anos de prisão, acusado por duas mulheres de manter relações sexuais sem preservativo com o objetivo de transmitir o vírus HIV.

"O elemento subjetivo pode ser constatado através do modus operandi utilizado, o qual consistia em conhecer as vítimas através de sites de relacionamentos, seduzir as mesmas por meio de falsa promessa de um relacionamento estável e as atrair ao seu apartamento, onde as surpreendia, abordando-as rispidamente, com elas mantendo relações sexuais de forma extremamente violenta, que incluía a prática de sexo anal, prática que facilita em muito o contágio do vírus, não as informando ser soropositivo”, escreveu na época a juíza Lúcia Regina Esteves de Magalhães, da 19ª Vara Criminal, que assinou a sentença.

Em setembro de 2021, a Primeira Câmara Criminal do Rio decidiu, por unanimidade, que a pena do empresário deveria ser aumentada em 5 anos e 4 meses, sendo ao todo 13 anos e 4 meses de reclusão. Ele chegou a ficar dois anos em Prisão Albergue Domiciliar, após dois anos na cadeia.

Renato foi levado à Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) e passará por uma audiência de Custódia.