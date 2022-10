Caminhão roubado com uma tonelada de maconha é apreendido em Itaboraí

Um caminhão roubado foi apreendido transportando cerca uma tonelada de maconha na manhã desta segunda-feira (24/10) em Itaboraí.

O veículo foi abordado enquanto atravessava uma via do bairro Venda das Pedras, por volta das 9h, por agentes da Guarda Municipal do município. Ao encontrarem a carga de drogas no baú do caminhão, os oficiais entraram em contato com policiais militares do 35º Batalhão (Itaboraí).

Caminhão foi abordado circulando com placa clonada | Foto: Layla Mussi

O motorista foi preso e levado para a 71ª DP (Itaboraí). Ele não informou o destino dos entorpecentes. Segundo a Polícia, o veículo, um modelo da marca Mercedes, é roubado e estava trafegando com uma placa clonada. O caminhão também foi conduzido à 71ª DP, que registrou a ocorrência.