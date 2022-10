Polícia prende em Itaboraí um dos líderes do narcotráfico do Ceará

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta sexta-feira (21/10), um homem apontado como um dos principais nomes do narcotráfico do Estado do Ceará. Ele foi capturado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os policiais, o criminoso estava sendo monitorado há dois meses pela DRE.

Ainda segundo os agentes, este ano, o preso passou a integrar uma espécie de filial da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro, quando matou dois de seus antigos comparsas. O criminoso, então, se abrigou no estado fluminense, de onde passou a controlar o narcotráfico em alguns pontos do Ceará.

Após procedimentos de praxe na DRE, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.