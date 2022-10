Rapaz mata integrante de banda de pagode por ele ter feito 'xixi' em muro, em cidade de São Paulo

Integrante da banda de pagode 'Tô na Boa', Leandro da Silva Lauro, 36 anos, o Smile, foi agredido com chutes e morto com tiro na cabeça, após ter urinado no muro de uma praça, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no início da manhã do último sábado (22). O autor do crime, segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, seria Gabriel Barbosa de Abreu, 23 anos, que está foragido.

Vídeo gravado por uma câmera de segurança da praça registrou o momento em que Leandro é chutado nas costas por Gabriel, que após discutir com o músico, saca uma arma e dispara três vezes contra ele. A vítima chegou a ser atendida no Pronto Socorro do Hospital Antena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, antes do assassinato, o autor do crime teria saído de um Fiesta roxo e questionado Leandro por ele ter urinado no muro. A discussão foi testemunhada por quatro amigos do pagodeiro que estavam na praça no momento do crime. Ele voltava de um show em que tocou com a banda em Embu das Artes, cidade vizinha a Taboão da Serra.

O caso foi registrado como homicídio por motivo fútil, na delegacia do 2º Distrito Policial, em Taboão da Serra. Qualquer informação sobre o paradeiro do criminoso pode ser relatada de forma anônima para o Disque-Denúncia, no número 181.