Acusado de matar jovem a facadas durante parada LGBTIA+ em Niterói vai a júri popular

Acusado de matar Luiz Henrique de Lima, a facadas, durante a Parada LGBTIA+ de Niterói, que aconteceu na Praia de Icaraí, no dia 7 de agosto deste ano, Matheus de Souza Cardoso irá a júri popular, em data ainda não definida. A decisão foi determinada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3º Vara Criminal do Fórum de Niterói, na última quarta-feira (19), a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Matheus por homicídio qualificado, pois segundo os promotores, o crime foi cometido por motivo fútil e sem chances de defesa para a vítima.

"Tudo se iniciou com um esbarrão da vítima no denunciado, que provocou a abordagem agressiva de Matheus, e ocasionou agressões mútuas, não havendo desfecho mais grave (...). Posteriormente, entretanto, ao se reencontrarem e reiniciarem a discussão seguida de nova briga, o denunciado agrediu imotivadamente a vítima com várias facadas, conduta eivada ódio, dando causa à morte da vítima", diz a denúncia.

No dia do crime, Luiz chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heat), no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mas não resistiu aos ferimentos.