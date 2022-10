Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de PM no Rio

O Disque Denúncia, divulgou, neste domingo (23), um cartaz para ajudar no inquérito do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Policia Militar do Rio Janeiro, Tiago Araújo de Souza, de 36 anos.



Lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), o policial foi morto, após ser baleado nas costas, por criminosos, na noite desta sexta-feira (21), durante um patrulhamento na Comunidade Renascer, bairro do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O PM foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento/UPA da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos. Ele integrava o quadro da corporação desde março de 2014. A DHC assumiu o caso, e agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, a fim de obter informações que possam levar a autoria do crime.

Com a morte do CB/PM Thiago, sobe para 42 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.



28 da Policia Militar



05 da Policia Civil

04 da Marinha

02 da Policia Penal/SEAP

01 do Degase

01 da Guarda Municipal

01 da Aeronáutica

Denuncie a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp: (021) - 99973 1177



Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.