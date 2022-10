Empresário é morto a tiros na saída de boate na Baixada Fluminense

Um homem identificado pela Polícia como Gilberto Monteiro, de 34 anos, e que seria empresário, foi assassinado a tiros na porta de uma boate, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada desse sábado (22). De acordo com uma testemunha, ele tentava entrar num carro, quando um grupo de criminosos, que estava em um outro veículo, chegou atirando. Nas redes sociais, Gilberto se apresentava como 'CEO' da empresa 'De Verdade Entretenimento' e 'sócio-proprietário do Bahamas Deckbar', de Nova Iguaçu.



Policiais do 21ºBPM (São João de Meriti) que realizavam patrulhamento nas proximidades da boate ouviram os tiros e foram para o local verificar. Lá, encontraram Gilberto baleado no chão, ao lado do carro, e sendo socorrido por um homem que se identificou como agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

A testemunha contou que viu Gilberto ser baleado por ocupantes de um veículo, quando saía da boate e tentava entrar no seu carro. Ele disse aos PMs que estava armado e teria disparado contra o veículo dos criminosos, que acabaram fugindo.

O crime está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apuram a motivação e buscam por imagens que ajudem a identificar os criminosos.

Em publicação no Instagram, a Produtora Artística “De verdade Entretenimento” lamentou a morte de Gilberto e afirmou que “luto será eterno”.