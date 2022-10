PM apreende farto material da Milícia em comunidades no Rio de Janeiro

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), com ajuda de informações passadas pelo Disque Denúncia, realizaram uma operação conjunta de repressão ao grupo paramilitar atuante nas comunidades do Aço, Três Pontes, Cesarão, Antares e Rola e em Santa Cruz. Todas são comunidades do Rio de Janeiro.

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (20) e foram apreendidos os seguintes materiais:

Compilado de resultados operacionais:

Comunidade do Rola:

- 03 suspeitos detidos;

- 100 botijões de gás 13 kg; sendo 47 cheios / 53 vazios;

- 02 galões de água cheios;

- 20 galões de água vazios;

- R$ 4.698,00 em espécie;

- 01 auto Fiat Strada com numeração do motor suprimida;

- 01 Motocicleta Honda Fan 125 numeração do motor suprimida (com carrocinha);

- 01 Motocicleta Honda Biz;

- 01 Motocicleta Honda CG cargo 150cc;

- 01 Urna com tickets para sorteio de cestas básicas

Comunidade do Três Pontes:

- 02 máquinas de cartão de crédito;

- 15 Amplificadores;

- 05 metros de cabo de fibra ótica;

- 01 caixa de emenda para cabo de fibra óptica;

- 01 House de line;

- 02 máquinas de cartão de crédito

01 Chevrolet Onix, placa LML-8F89, cor prata, produto de roubo

- 01 auto Onix, placa FBI3B03, cor branca, produto de roubo;

- 04 carregadores de pistola 9mm;

- 12 munições 9 mm;

- 02 capas de colete;

- 01 farda camuflada e coturno

- 01 Veículo Honda Fit, cinza, placa KYP3877, a qual não bate com a numeração do chassi.

Comunidade do Antares:

- 01 caminhonete VW/Saveiro CS TL MB, placa: LTV-5G75 - cor branca, produto de furto.

Todo material apreendido foi levado para 36ª DP (Santa Cruz), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

O Disque Denúncia recebe informações sobre de atuação de grupos paramilitar, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Disque Denúncia: (21) 99973-1177

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.