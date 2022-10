Moto roubada em frente à delegacia de SG é recuperada pela PM em Itaboraí (vídeo)

A moto havia sido apreendida pela PM em SG, mas foi roubada do pátio da Delegacia de Neves - Foto: Divulgação

Uma operação contra o tráfico de drogas, realizada por policiais do 35° BPM (Itaboraí) no bairro Barreiro, naquele município, nessa terça-feira (18), levou os militares a recuperarem uma motocicleta furtada, no fim de setembro desse ano, em ação audaciosa, em frente da 73ªDP (Neves), em São Gonçalo.

A motocicleta estava sendo usada, segundo a polícia, para transportar drogas e uma granada, pelos dois acusados de tráfico que pilotavam o veículo, por uma rua no bairro Barreiro. Ao avistarem a viatura da PM, os dois suspeitos pularam da moto em uma tentativa de fuga. O homem que estava na garupa foi detido pelos policiais portando uma mochila que continha os enntorpecentes e a granada. Segundo a PM, ele também afirmou ser o gerente do tráfico local. O veículo foi apreendido.

O homem que estava na garupa foi detido pelos policiais portando uma mochila que continha entorpecentes e granada | Foto: Divulgação

Recordando - A motocicleta em questão foi roubada,no último dia 28 de setembro, do pátio da Delegacia de Neves, informação que foi noticiada com exclusividade por OSG. A moto, de modelo Yamaha XTZ 150, havia sido apreendida, na ocasião, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), durante operação na cidade. O furto foi filmado, mas os responsáveis pelo crime aida não foram presos.