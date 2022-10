Adolescente grávida é atingida durante tiroteio na Zona Norte

Uma adolescente de 17 anos, grávida, foi atingida por disparos durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (16/10).



Segundo relato de moradores, o confronto começou na Avenida dos Democráticos, entre policiais do Batalhão com Cães (BAC) da PM e um grupo armado. Após o tiroteio, a jovem foi encontrada com ferimentos de bala na barriga.

A vítima foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. Seu estado de saúde, de acordo com os médicos, é estável. Já as condições do bebê não foram informadas.