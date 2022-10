Frentista de posto na Zona Sul é flagrado filmando mulher em banheiro

Um funcionário de um posto de combustíveis, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, foi flagrado gravando uma mulher que usava o banheiro feminino do estabelecimento, na última sexta-feira (14/10).

De acordo com a Polícia Civil, o frentista aproveitou um buraco no teto do sanitário para filmar, sem autorização, a dentista Laíris Aguiar, de 25 anos.

Ela estava voltando da praia com o marido e alguns amigos quando resolveu usar o banheiro do posto. Enquanto urinava, avistou o funcionário no teto, filmando-a com um aparelho celular. A vítima pediu ajuda ao marido, que pressionou para que o acusado desbloqueasse o celular e mostrasse o registro.

Ela conta que o frentista chegou a tentar apagar o registro, mas foi impedido pelo companheiro dela. Ele tomou o telefone do frentista e levou até policiais civis que passavam pela região em uma viatura.

O caso foi registrado na 14ªDP (Leblon), que segue investigando o caso. O suspeito, que já tinha uma passagem na Polícia por acusações de furto, foi liberado no mesmo dia.