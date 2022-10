Idoso é assaltado e tem passarinho roubado na Zona Norte

Um idoso foi assaltado na manhã do último sábado (15/10) e teve seu passarinho levado por suspeitos em Coelho Neto, bairro na Zona Norte do Rio. O crime foi registrado por câmeras de segurança no local.

Nas imagens, é possível ver o morador andando com a ave em uma gaiola na calçada da Rua Catanduva. Em seguida, ele é abordado por um motociclista, que aponta uma arma para ele e pega a gaiola. O idoso vai embora e o suspeito continua no local por mais alguns segundos, antes de sair da via.

A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para o caso. Ainda assim, um delegado da 40ª DP (Honório Gurgel) iniciou um inquérito para descobrir a identidade do acusado e o paradeiro da ave roubada.