Ataque contra comitê do PT é investigado pela polícia

Uma investigação está sendo realizada pela Polícia Civil após um ataque realizado, no último domingo (09), contra o Comitê de campanha do candidato a presidente Lula (PT) em Campo Grande.

Apesar de ter sido no domingo, o crime só foi constatado na sexta-feira (14), quando a vice-presidente do partido na capital do Rio, percebeu duas perfurações provocadas por arma no muro e no portão do local.

As imagens de segurança do local mostraram um homem em uma moto efetuando os disparos contra o comitê. Um boletim de ocorrência foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).