Suspeito de abusar criança de 9 anos é preso no interior do Rio

Um homem, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos, foi preso na última sexta-feira (14/10), em São Fidélis, cidade do Norte do Estado do Rio. Segundo a Polícia Militar, a criança procurou a mãe para contar sobre os abusos. De acordo com o relato, o homem a convidava para assistir filmes pornográficos e fez carícias em suas partes íntimas diversas vezes.

Depois que a criança filmou os abusos, a família procurou a Polícia, que localizou o suspeito e ele foi detido. Os policiais não informaram se o suspeito teria algum laço familiar com a criança. O caso está sendo investigado por policiais da 141ªDP (São Fidélis).