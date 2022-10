Polícia prende cinco pessoas envolvidas em diversos crimes em Rio Bonito

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deflagraram uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra foragidos da Justiça e criminosos que estavam escondidos no município de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Na ação, realizada nesta quinta-feira (06/10), cinco pessoas foram presas.

O trabalho foi possível após intensa troca de informações e cruzamento de dados de inteligência entre os policiais penais e os policiais civis, que constataram que indivíduos que obtiveram benefícios de saída temporária durante o cumprimento de pena não retornaram aos presídios. Investigações apontam que alguns deles voltaram a praticar crimes na região de Rio Bonito.

Os agentes ainda realizam diligências para cumprir outros mandados de prisão pendentes.