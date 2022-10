Homem acusado de roubar e matar mulher com deficiência física é preso

Um homem acusado de roubar e assassinar uma mulher com deficiência física na Comunidade da Rocinha, no Rio, foi preso na última quarta-feira (05/10) por agentes da Polícia Civil. Ele foi capturado no arredores da comunidade, na Zona Sul da cidade.

De acordo com as denúncias, o homem invadiu a casa da vítima, roubou objetos na residência e matou a mulher com golpes de faca. O crime aconteceu no último dia 8 de julho e foi realizado com a ajuda de um comparsa menor de idade, de 17 anos, que já foi apreendido. A vítima tinha uma das pernas amputadas.

Segundo os policiais, havia um mandado de prisão temporário em aberto por latrocínio contra o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde fica à disposição da Justiça.