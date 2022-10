Homem é encontrado morto dentro de casa em Itaipuaçu

Um homem foi encontrado morto dentro de sua residência na última terça-feira (04/10), em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Existe a suspeita de que o morador do município na Região Metropolitana tenha sido vítima de agressões em sua casa, que fica na rua Nove, na região conhecida como "Mato Dentro".

A vítima foi encontrada pelo próprio irmão, que, ao vê-lo deitado na cama, percebeu que ele já parecia estar morto. Ele chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o homem já estava sem vida e foi transportado do local por um carro fúnebre da Defesa Civil. Seu corpo foi encaminhado a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) no Barreto, em Niterói.

De acordo com relatos de familiares, no último domingo (02/10), o morador foi espancado por um outro homem, conhecido pelo apelido "Bigode". Eles suspeitam que a morte esteja relacionada às agressões. A Polícia, porém, ainda não descobriu a causa da morte e está investigando o caso, que foi registrado na 82ª DP (Maricá).