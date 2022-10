Mãe acusada de autorizar abuso sexual da própria filha é presa em São Gonçalo

Uma mulher acusada de autorizar que seu parceiro mantivesse relações sexuais com sua própria filha foi presa nessa quarta-feira (05), no Morro do Castro, em São Gonçalo. Seu parceiro já havia sido detido pelo crime recentemente.

De acordo com a Polícia, a suspeita permitia que o homem abusasse sexualmente da criança desde que a menina tinha 7 anos de idade. A criança chegou a engravidar do abusador, mas o bebê foi morto pela mãe dela.

A mulher estava sendo monitorada pelo Setor de Inteligência da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, e foi capturada em sua residência por agentes da unidade. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Agora, ela aguarda decisão judicial em uma unidade do sistema prisional.