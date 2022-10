Presos por 'golpe do empréstimo' em São Gonçalo faziam parte de duas quadrilhas diferentes

As 14 pessoas suspeitas de aplicar o golpe do empréstimo consignado seriam integrantes de duas quadrilhas diferentes, de acordo com investigação da 75ªDP (Rio do Ouro). Elas foram presas em São Gonçalo, nesta terça-feira (4), e levadas em um ônibus para a delegacia.

Os falsos operadores de telemarketing ficavam em salas vizinhas em dois andares de um prédio comercial em Alcântara. Eles ligavam para as vítimas dizendo que elas teriam feito um empréstimo e perguntavam se elas estariam cientes. Ao negarem, os golpistas pediam seus dados para um suposto cancelamento.

Após conseguirem convencer as pessoas a enviar foto do rosto com documento e uma assinatura digital, os golpistas realizavam empréstimos entre R$ 300 e R$ 80 mil em nome das vítimas.

No local onde aplicavam o golpe, os policiais encontraram documentos com informações das vítimas, computadores e um roteiro do que falavam durante as ligações.