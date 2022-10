Homem é baleado na cabeça durante roubo na BR-101, em Itaboraí

Um homem morreu após ser baleado na cabeça durante roubo de moto, na madrugada desta quinta-feira (6), no km 292 da BR-101, em Itaboraí.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pois haveria um corpo na rodovia, e, ao chegar no local, verificou tratar-se de um roubo de motocicleta no qual o condutor foi baleado na cabeça e socorrido, em estado grave, ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Com a vítima estava o documento de uma moto, que não foi encontrada no local.

O caso foi encaminhado para a 71ªDP (Itaboraí).