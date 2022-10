Agentes do Lapa Presente prendem suspeito de esfaquear empresária em shopping

Agentes do Segurança Presente da Lapa prenderam, na noite desta terça-feira (04/10), o suspeito, de 26 anos, de esfaquear uma empresária, no último domingo (02/10), durante uma tentativa de roubo no estacionamento do shopping Rio Sul.

A prisão ocorreu após a equipe do Lapa Presente ser acionada por um pedestre, que avisou sobre a possível localização do suspeito nas proximidades dos Arcos da Lapa. Durante o patrulhamento, os agentes acabaram encontrando o homem na Rua Joaquim Silva, próximo a um bar. Ele tentou fugir, mas foi detido. Tentou simular que era frequentador do bar, mas acabou sendo desmentido pelos funcionários.

O suspeito foi preso e conduzido para a 10ªDP (Botafogo). Ele possui seis anotações criminais por fatos análogos ao crime de furto, casos ocorridos quando era menor de idade. Quatro no Rio de Janeiro, uma no Distrito Federal e uma em Goiás.