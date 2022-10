Acusados de roubo caem no 'tribunal do tráfico' em Niterói (vídeo)

A polícia montou, na tarde dessa quarta-feira (28), uma operação para tentar localizar dois homens que teriam sido capturados por traficantes de drogas na região do Monan, em Pendotiba, Niterói, por estarem cometendo assaltos pela Zona Sul da cidade, em uma moto. A dupla teria sofrido agressões de um grupo de criminosos, que numa ação audaciosa, chegaram a utilizar as redes sociais para informar sobre a captura dos supostos ladrões e 'convocar' vítimas para fazerem o 'reconhecimento' deles no local e recuperar objetos levados por eles.

Nos áudios, os criminosos dão a entender que após a 'surra', os dois acusados de roubos seriam executados, 'pena' imposta pelo grupo de chefes das quadrilhas, que nessas ocasiões, se reunem e se autodenominam como membros do 'tribunal'', segundo a polícia. Equipes do 12ºBPM (Niterói) e do sistema de Segurança Pública Niteroí Presente montaram operações na região do Monam, ms não conseguiram encontrar os dois supostos reféns e nem localizar traficantes de drogas. Não houve apreensões de drogas ou armas no local.

Mulher também foi vítima da dupla | Foto: Divugação

Bonde da Moto - Os dois homens que teriam sido capturados por traficantres seriam os mesmos que aparecerem em imagens de circuito de câmeras de rua atacando e roubando moradores na Zona Sul de Niterói, em cenas registradas essa semana. Em uma delas: uma pedestre é atacada.

Em outra, os ladrões se posicionam na contramão da rua e obrigam o condutor de uma caminhonente a parar. Nesse sugunda ação, o criminoso sentado na garupa ataca primeiro a pessoa sentada à direita do motorista. Percebendo que as pessoas no carro estão rendidas, o piloto da moto salta e rouba objetos do motoristas. Após o ataque, eles ordenam que o carro deixe o local e depois vão embora no sentido oposto.