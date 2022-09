Arrastão na RJ-106 termina com um baleado na cabeça

Um homem de 56 anos foi baleado na cabeça, na noite da última quinta-feira (22), durante um arrastão na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) na altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Os motoristas que passavam pelo local ficaram no meio de um tiroteio, e alguns chegaram a voltar na contramão.

Segundo a PM, uma equipe do 12° BPM (Niterói) trafegava pela rodovia quando se deparou com veículos voltando na contramão. Os agentes foram informados de que em um ponto mais à frente na RJ-106 estaria acontecendo um arrastão, mas quando chegaram no local os criminosos já haviam fugido.

Uma mulher pediu ajuda para socorrer seu marido que estaria baleado dentro do carro. Segundo os policiais, eles se depararam com a vítima com uma perfuração de arma de fogo na cabeça.

Os agentes decidiram, então, levar o homem para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, já que a equipe do Corpo de Bombeiros estaria demorando.

De acordo com a direção do HEAT, o paciente possui quadro estável de saúde.

O ocorrido foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).