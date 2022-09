PM fecha central clandestina de TV a cabo e Internet em Rio Bonito

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ/4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com apoio da Seção de Inteligência Correcional (Sicor), após informações do Disque Denúncia, fecharam na noite desta sexta-feira (23), na Avenida Santos Dumont, em Rio Bonito, município da Região Metropolitana do Rio, uma central de distribuição clandestina de TV a cabo e Internet.

Os agentes receberam a informação da existência de uma central clandestina, a qual abasteceria todo município de Rio Bonito, e seria chefiada por Agentes Públicos, fato não comprovado. Ao ingressar no local, dois funcionários envolvidos com a central, foram abordados, tendo um deles, W.V.F, de 65 anos, empreendido fuga do local, sem êxito. Ainda no local, ele ofereceu a quantia de R$ 900,00 reais, a fim de que não fosse detido. Simulando um acordo, e ao entregar o dinheiro aos policiais, recebeu voz de prisão pelo crime de Corrupção Ativa (Artigo 333 do CP).

No local onde havia uma pequena residência, tipo “meia água”, e o quarto do vigia, foram apreendidos os seguintes materiais:

Equipamentos diversos para distribuição de sinal clandestino de “gatonet”

R$ 900,00 reais em espécie

02 aparelhos celulares

56 decodificadores

107 moduladores

01 aparelho de ar condicionado

08 filtros de linha

03 racks

Os dois presos e todo material apreendido, foram levados para a 119ª DP (Rio Bonito) e posteriormente para 118ª DP (Araruama), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de central clandestina de Tv a cabo, nos seguintes canais de atendimento:

(21) 2253 1177

0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"