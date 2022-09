Polícia apreende 1,8 tonelada de maconha que iria para comunidades no Rio

Aproximadamente duas toneladas de maconha foram encontradas pela polícia escondidas em uma carreta que ia em direção a comunidades no município do Rio na manhã desta sexta-feira (23/09).

O material foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí. As drogas estavam escondidas na carroceria do veículo e foram encontradas com a ajuda de dois cães farejadores da Polícia Federal.

Todo o material e a carreta foram apreendidos e levados para a unidade da Superintendência da Polícia Federal no Rio, que fica na Praça Mauá. Para lá também foi conduzido o motorista.