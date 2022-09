Justiça realiza audiência para definir guarda de filha do homem que agrediu enteado em Niterói

Acontece na tarde desta segunda-feira (19), às 14h, a audiência que vai definir quem ficará com a guarda da filha de um ano de Jéssica Jordão Carvalho e Victor Arthur Possobom, preso na última sexta-feira (16) acusado de sufocar e agredir o enteado de apenas 4 anos.

A audiência acontecerá no Fórum de Niterói. A criança está aos cuidados da avó paterna, que pediu a guarda da menina.

"Meu coração está desesperado, quase parando. Tô muito confiante que tudo vai ficar bem e que eu vou sair daqui com a Maria nos braços", desabafou esperançosa Jéssica.

A chef de cozinha lembrou ainda como foi rever a filha no último final de semana. "Eu estava desde o dia 27 de julho sem pegar ela. Passei o aniversário dela sem ela. Foi uma tristeza! Mas esse final de semana estive com ela e tenho certeza que voltarei a viver com a Maria", garantiu.

Jéssica falou sobre o caso na chegada ao Fórum Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

Possobom teve sua prisão preventiva decretada e foi transferido nesta segunda-feira para o Presídio ISAP Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo.