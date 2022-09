MPRJ apreende máquinas de jogo de azar em Saquarema

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) estourou três pontos com máquinas de jogos de azar no município de Saquarema. Os agentes do GAP/MPRJ foram aos locais após a promotoria receber denúncia relatando a existência de máquinas caça-níqueis nos locais.

null MPRJ

Autor: MPRJ

A ação contou com a ajuda da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema e com o auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP-CSI/MPRJ). As diligências resultaram na apreensão de 12 máquinas de jogos de azar, em três bares distintos, e os proprietários foram conduzidos para a 124ª DP.