Síndica acusa vizinho de agressão em Centro de São Gonçalo

A síndica de um prédio no Centro de São Gonçalo acusa um morador de agressão, que teria ocorrido na última quinta-feira (08/09). A advogada Rosimere Fortes, de 58 anos, registrou ocorrência policial contra Fernando Pensabem Menezes, de 41 anos, por agressão na portaria do condomínio onde mora. As cenas foram gravadas por câmeras de segurança do prédio.

Nas imagens, é possível ver o homem cuspindo, chutando e arrastando a síndica pelo chão. Confira o registro:

null Arquivo Pessoal

Autor: Arquivo Pessoal

De acordo com a síndica, Fernando já teria um histórico de violências contra outros condôminos. Outras três moradoras do edifício procuraram a síndica no passado para relatar agressões. “Primeiro, ele bateu no braço de uma outra moradora daqui, com um martelo. Depois disso houve outro evento de agressão contra uma moradora do meu andar. Por último, ele teve uma discussão com outra moradora no elevador”, denunciou Rosimere.

O primeiro desentendimento entre Fernando e Rosimere teria acontecido há alguns dias. Tudo teria começado quando Fernando se envolveu numa briga com uma moradora no elevador do prédio e procurou a síndica em seu escritório de advocacia para solicitar imagens da câmera do elevador. A síndica disse que o orientou a procurar a empresa que presta serviço de manutenção, e o alertou de que o serviço seria cobrado, por se tratar de um assunto pessoal.

“Ele ficou revoltado e começou a alterar o tom de voz. Pedi para que ele baixasse o tom de voz, mas ele não baixou", relembra Rosimere. A gritaria chegou a chamar a atenção de outros condôminos do andar, que foram até o local ver o que estava acontecendo, Fernando acabou sendo expulso da sala.

Na última segunda (05/09), os dois se encontraram mais uma vez. Ainda estressado após a conversa no escritório, o homem tentou intimidar a síndica ao vê-la na rua. "Tinha bastante espaço na calçada, mas, ao invés de passar ao meu lado, ele veio ‘para cima’ de mim, como se fosse me jogar no chão e passar por cima. Fiquei assustada e comecei a gritar", relatou Rosimere. Segundo a advogada, Fernando continuou a intimidando, até que percebeu que pessoas nas proximidades estavam vendo e resolveu ir embora.

Na quinta-feira (08/09), de acordo com Rosimere, ela estava na portaria do condomínio, quando viu Fernando descer do elevador ao lado de sua mãe, com quem mora. Ao vê-lo, a síndica decidiu perguntá-lo sobre o ocorrido na segunda, e foi respondida com gritos e cuspe na cara. Quando ela cuspiu de volta, o agressor teria começado as agressões físicas. "Ele me jogou no sofá da recepção, me deu um chute e me puxou pelas pernas. Eu caí e bati com a cabeça no chão. Fiquei com um hematoma, além de escoriações nas pernas e nos braços”, disse a síndica.

As imagens mostram que Fernando só parou as agressões após ser contido por dois funcionários do prédio. Rosimere seguiu direto para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, onde registrou ocorrência e foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) nos próximos dias.

Rosimere acredita que é importante denunciar esse tipo de violência contra as mulheres. “Acho necessário contar o que aconteceu, porque acredito que, com isso, eu posso encorajar mulheres que sofrerem agressão a denunciar, a divulgar isso para que a sociedade fique sabendo. Estou fazendo isso por mim, pela dor que eu sinto, mas também pela dor que todas as mulheres vítimas de violência sentem. Porque quando uma mulher é agredida, todas as mulheres sentem”, afirma a advogada.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Soares