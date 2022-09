Polícia prende suspeito e apreende drogas e credenciais falsas no Rock in Rio

Policiais militares do 18º Batalhão (Jacarepaguá) prenderam um suspeito no entorno do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde acontece a edição 2022 do Rock in Rio, na última quinta-feira (08/09). Com o homem, foram apreendidas drogas e credenciais de entrada falsas para o evento.

Segundo a PM, o homem estava com nove entradas falsas para comercializar na entrada da Cidade do Rock. Com ele, os oficiais também encontraram saquinhos de cocaína, trouxas de maconha e ectasy, além de 387 reais em dinheiro.

Todo o material foi apreendido e levado para a 32ª DP (Taquara), para onde o suspeito detido também foi conduzido. O policiamento nos entornos do festival de rock foram reforçados. Cerca de 14 pessoas já foram presas desde o início do evento, no último dia 2 de setembro.