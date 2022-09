Ex-secretário de Polícia Civil é preso por suspeita de ligação com o jogo do bicho

O ex-secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski, foi detido por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski, foi preso nesta sexta-feira (9), em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ), por suspeita de ligação com o jogo do bicho.

O delegado estava afastado do cargo desde o início do ano para disputar as eleições como candidato a deputado federal pelo PL.

Segundo as investigações, Turnowski recebia propina do jogo do bicho e estaria envolvido em um plano para matar o bicheiro Rogério de Andrade.

Allan Turnowski atuva na Polícia Civil há 27 anos. Já foi diretor de Polícia da Capital e Especializada; titular das delegacias de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA); delegado da Corregedoria Interna; delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca); além de outros cargos.



O ex-secretário foi preso em ação que dá continuidade às investigações sobre o delegado Maurício Demétrio, preso desde o ano passado acusado de corrupção dentro da Polícia Civil.

O delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios, também é alvo da ação do MPRJ. Agentes do Ministério Público cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dele nesta sexta (9). Antônio Ricardo é candidato a deputado estadual.