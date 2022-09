PRF apreende drogas escondidas em tanque de carro na BR-101, em Niterói

A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta quinta-feira (08), a apreensão grande quantidade de drogas que estavam escondidas dentro do tanque de combustível de um carro na BR-101.

De acordo com os agentes, eles deram ordem de parada a um veículo Blazer Advantage, na altura do Km 322, no município de Niterói. O motorista ficou bastante nervoso durante a revista, o que levantou suspeitas

Durante a checagem, a Polícia localizou oito tabletes de substância análoga a maconha e 2.050 pinos de substância análoga a cocaína no tangue de combustível do veículo. Os agentes informaram que o motorista seguia em direção a Rio Bonito.

O condutor do veículo, que teve a identidade preservada, teria relatado que receberia o valor de R$ 2 mil para fazer o transporte do material ilícito de Itaguaí para Rio Bonito. Ele foi detido em flagrante por tráfico de drogas e o caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).