Polícia procura segundo envolvido na morte de ator que viveu bebê em 'Barriga de Aluguel'

O Portal dos Procurados um programa do Disque Denúncia, divulga nesta sexta-feira (09), um cartaz para ajudar nas investigações da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão de Rafael dos Santos Vieira, de 25 anos. Ele foi identificado como segundo envolvido na morte do motorista de aplicativo, Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos, crime este ocorrido no dia 21/06/2022, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Bruno Augusto, interpretou o bebê na novela “Barriga de Aluguel” na década de 90.

Segundo investigações, dois criminosos em uma motocicleta abordaram a vítima, que conduzia um automóvel Renault Sandero, com a finalidade de roubá-lo. Durante a ação criminosa, um dos bandidos efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, atingindo-a fatalmente. No dia 23/06, equipes da Delegacia de Homicídios localizaram o veículo, inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu.

O outro envolvido no crime, Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, conhecido como 'Burgão’, foi preso por policiais da DHC, no dia 25/08, na comunidade do Guaxa, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio.

Contra Rafael Vieira, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 11ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Latrocínio (Roubo Seguido de Morte), com pedido de Prisão Temporária. Rafael já é considerado um foragido da Justiça.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização Rafael Viera, favor ligar nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177

0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal.