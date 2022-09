Polícia Civil prende traficante durante operação na Zona Norte

A equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu um traficante em flagrante, nesta quinta-feira (08/09), e apreendeu grande quantidade de drogas.

A ação aconteceu em uma comunidade de Coelho Neto, na Zona Norte, durante diligências para cumprimento de um mandado de prisão temporária contra um suspeito pela morte do motorista de aplicativo Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos, crime ocorrido no dia 21 de junho deste ano, no bairro Marechal Hermes. O acusado não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

No dia 25 de agosto deste ano, a equipe da DHC prendeu um dos autores da morte de Bruno Moreira.