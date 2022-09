Ronnie Lessa recebe nova condenação, dessa vez por tráfico de armas

Condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco no ano de 2019, o ex-PM Ronnie Lessa recebe agora nova condenação, por tráfico de armas. A nova pena é de 13 anos, 6 meses e 22 dias.

Na semana em que foi preso foram encontrados 117 fuzis e um grande número de munição na casa do seu amigo Alexandre Motta. Durante as investigações, que seguiram após a maior apreensão já feita no estado do Rio, foi constatado que a posse das armas era mesmo de Lessa, que já tinha até definido que as armas seriam revendidas à traficantes e milicianos.

Na decisão é destacado ainda o fato de que o crime põe em risco a segurança do estado do Rio de Janeiro.