Baleado e fuzil apreendido em operação no Complexo do Salgueiro

Armado com um fuzil, um homem foi baleado após trocar tiros com policiais militares do 7°BPM (São Gonçalo), no início da manhã desta quinta-feira (08), na região do Curral, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

De acordo com policiais, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (Gat) junto com militares do Serviço Reservado (P2) realizavam patrulhamento quando os criminosos iniciaram um confronto.

Houve intenso tiroteio, na Rua André de Lima, onde um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil 556, equipado com luneta, foi atingido por um dos disparos.

O acusado foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Os policiais vão registrar o caso na 73° DP (Neves).