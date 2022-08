PF prende homem com 890kg de maconha na Via Dutra

Material apreendido com auxílio do Cão Apollo - Foto: Divulgação

Material apreendido com auxílio do Cão Apollo - Foto: Divulgação

A Polícia Federal prendeu um homem, de 40 anos, com 890kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra, altura de Itatiaia, na Região Serrana, na madrugada deste sábado. O suspeito e a carga foram encaminhados para a sede da corporação na Praça Mauá, na Zona Portuária do Rio.

A droga estava intocada na cabine da carreta do elemento e foi encontrada com auxílio do cão farejador Apollo durante abordagem de agentes da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) em um posto de gasolina às margens da Via Dutra.

De acordo com a PF, a carga tinha como destino comunidades na capital do Estado. O motorista, que não teve sua identidade divulgada pela corporação, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão em regime fechado.