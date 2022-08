Polícia mata irmão do miliciano Tandera e mais três em Nova Iguaçu

A Polícia Civil matou quatro suspeitos de integrar a milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta sábado (20). Dentre os mortos está Delso Lima Neto, mais conhecido como Delsinho, irmão mais novo de Tandera, apontado como número dois da organização criminosa.

A operação foi uma iniciativa da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) em parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação contou ainda com o apoio de agentes da Delegacia de Serviços Delegados (DDSD) e da 56ª DP (Comendador Soares). Fuzis, granadas e trajes militares foram apreendidos pelas autoridades

A quadrilha de Tandera é alvo de investigações da Polícia Civil há cerca de oito meses. Segundo informações obtidas através do trabalho de inteligência da corporação, Delsinho e outro miliciano, conhecido como Fofo, podem estar envolvidos no desaparecimento de quatro jovens sequestrados durante uma corrida em um carro de aplicativo, em Nova Iguaçu, no começo do mês.

A Polícia acredita que as vítimas tenham sido executadas e desovadas no Rio Guandu, na divisa entre Japeri e Paracambi, na Região Metropolitana do Rio, onde membros da milícia tem um sítio. Nesta sexta-feira (19), agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, foram até o local com mergulhadores do Corpo de Bombeiros (CBMERJ).

"É um importante golpe no grupo paramilitar. Eles estavam em um sítio próximo ao rio Guandu, que teria sido utilizado para executar os quatro jovens que entraram no carro de aplicativo", afirmou o delegado André Leiras, que coordenou as investigações da Draco.