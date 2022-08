Polícia Rodoviária Federal apreende 378 quilos de maconha em Itaguaí

378kg de maconha foram encontrados no interior do veículo - Foto: Divulgação

378kg de maconha foram encontrados no interior do veículo - Foto: Divulgação

Agentes da policia rodoviária federal apreenderam 378kg de maconha em um veículo na BR 101, altura de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (19). Um suspeito foi preso.

Os policiais tentaram abordar o veículo na BR 465, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após entrar na BR 101, o suspeito perdeu o controle do automóvel e saiu da pista. Os policiais conseguiram abordá-lo e, durante a fiscalização, encontraram a droga no interior do veículo.

O homem, de 30 anos, foi encaminhado ao hospital de Itaguaí para atendimento médico. Após ser liberado pela equipe médica da unidade de saúde, ele declarou aos policiais que receberia 10 mil reais para entregar a droga no Rio de Janeiro. O condutor, a maconha e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil para registro da ocorrência.