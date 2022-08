Máquina de caça níquel é apreendida no Engenho de Dentro

Policiais Militares da Corregedoria Geral da PMERJ/1ª DPJM Delegacia de Polícia Judiciaria Militar, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), apreenderam na noite desta quinta-feira (18), na Rua Borja Reis, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, uma máquina de caça níquel e vários itens para realização de “jogo do bicho”. Entre esses itens tinham comandas e uma mini impressora do jogo do bicho.

Por ordem da chefia desta UPJM, policiais procederam até o endereço mencionado na denúncia, onde supostamente funcionava um bingo clandestino, e que teria a presença de Agentes Públicos realizando a segurança do local, em seu gozo de folga, fato este não comprovado no ato da abordagem policial.

Foi constatado no referido local, onde funcionava um bar, que havia uma máquina de jogos de azar, e itens para jogatina de jogo do bicho, como: uma mini impressora para entrega de comprovantes do jogo do bicho, comanda dos jogos, assim como também vários talões do jogo do bicho e dois telefones celular.



No local encontrava-se P.C.C, que se apresentou como sendo o dono do estabelecimento comercial. Diante dos fatos, a equipe da 1ª DPJM, procedeu à sede da 26ª DP (Todos os Santos), com o material apreendido e o dono do bar, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sob registro de ocorrência, número 026046-74/2002.

Um perito esteve no local, e foi constatado que no interior da máquina de caça níquel, havia a quantidade de R$ 170, 00 reais em espécie.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de bingos clandestinos, nos seguintes canais de atendimento:

(21) 2253 1177 ou

0300-253-1177

E também pelo APP "Disque Denúncia RJ"